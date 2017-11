Aseag kündigt 600 Schülern

Aachen.

Auch wenn es noch längst nicht flächendeckend in Aachen im Einsatz ist, hat es schon einigen Flurschaden angerichtet: „Der gute Einstieg“ ist der Aseag mit der Einführung des „eTickets“ für Abo-Kunden jedenfalls nicht gelungen. Im Gegenteil: Vielen Kunden dürfte dieser hauseigene Werbeslogan bereits in den vergangenen Monaten angesichts massiver Probleme bei der Zustellung der elektronischen Schüler- und Studententickets wie Hohn in den Ohren geklungen haben.