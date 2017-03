Gottesdienst in St. Josef, Märchen, Musik und Einblicke in Schaffraths Werk

Der Vortrag „Universum in Glas mit Licht gemalt“ wird von der Kirchengemeinde St. Josef und Fronleichnam im Rahmen des Josefs-Festes angeboten. An diesem Tag ehrt die Kirche den heiligen Josef, Schutzpatron der Arbeiter und Beistand der Sterbenden. Der sonntägliche Gottesdienst der Pfarre findet deshalb ausnahmsweise nicht in St. Fronleichnam, sondern in der Grabeskirche statt.

Zum Josefs-Fest gibt es drei Termine in der Grabeskirche:

Samstag, 18. März, 17 Uhr: „Ver-wandlungen“; die Märchen- und Geschichtenerzählerin Regina Klein-Nadarzinski lädt Menschen ab 12 Jahren zur „Begegnung mit Gevatter Tod“ ein; sie macht „Verwandlungen“ auch in Märchen und Sagen der Welt erlebbar (Dauer etwa eine Stunde; die Kirche ist nicht geheizt).

Sonntag, 19. März, 10.30 Uhr: Eucharistiefeier zu Ehren des heiligen Josef; musikalische Gestaltung durch den Kirchenchor unter Leitung von Karlheinz Engelen.

Sonntag, 19. März, 11.30 Uhr: im Anschluss an den Gottesdienst der Vortrag „Universum in Glas mit Licht gemalt – die Schaffrath-Fenster in der Grabeskirche St. Josef“ von Kunsthistoriker Dr. Dirk Tölke.

Die beiden Vorträge am Samstag und am Sonntag werden unterstützt vom „Verein der Freunde und Förderer der Kirche St. Josef zu Aachen“. Der Förderverein hat wesentlich dazu beigetragen, dass seit dem vergangenen Jahr die drei neuen Schaffrath-Fenster in der Apsis des Gotteshauses die bisherigen 21 Werke Josef Schaffraths in der Grabeskirche komplettieren. Vor allem über die neuen Fenster wird Dr. Dirk Tölke diesmal erzählen.