Am 28. Januar 1967 offiziell unterzeichnet

Der offizielle Städtepartnerschaftsvertrag wurde am 28. Januar 1967 in Aachen anlässlich des Karlsfestes unterzeichnet. Am 8. Juli 1962 trafen Bundeskanzler Konrad Adenauer und General de Gaulle in Reims zusammen, um die Versöhnung der beiden Völker zu besiegeln.