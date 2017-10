Eigentlich geht es von hier direkt in die Idylle des Stadtwalds. Denn der Parkplatz am Dornbruchweg, der von der Monschauer Straße aus angefahren wird, liegt für einen Spaziergang strategisch günstig. Allerdings ist er auch leicht versteckt. Und das nutzen immer wieder solche Personen aus, die dort in Nacht- und Nebelaktionen ganze Transporterladungen Müll illegal entsorgen.