Aachen.

Es befindet sich nur um die Ecke des Bushofs und damit in zentraler Innenstadtlage: das Parkhaus in der Blondelstraße. Vertreter der Grünen-Fraktion im Stadtrat bemängeln, dass die Straße besonders am Wochenende durch erhöhtes Verkehrsaufkommen – Parkhausnutzer und Busse treffen dort unmittelbar aufeinander – „zu einem engen und schwierigen Nadelöhr für alle Verkehrsteilnehmer inklusive der querenden Fußgänger“ werde. So steht es in einem Antrag, mit dem die Grünen nun eine Umnutzung des Parkhauses durchsetzen wollen.