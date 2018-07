Aachen.

. „BU2“ und „BU3“ kommen. Noch in diesem Jahr werden in Burtscheid zwei neue Bewohnerparkzonen eingerichtet. In einer gemeinsamen Sitzung beschlossen das der Mobilitätsausschuss und die Bezirksvertretung Aachen-Mitte. Nächsten Mittwoch, 11. Juli, entscheidet der Stadtrat.