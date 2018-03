Aachen.

Die Orgel gilt als Königin der Instrumente. Barbara Dennerlein macht sie sich leicht Untertan. Beim ausverkauften Gastspiel in der Reihe „Orgelkonzerte in der Annakirche“ begeisterte die weltbekannte Jazz-Organistin am Freitagabend das Aachener Publikum beim Eröffnungskonzert des Orgeljahres 2018.