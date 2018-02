Aachen.

Der Öcher Fastelovvend steuert auf seinen Höhepunkt zu. Am Tulpensonntag, 11. Februar, setzt sich ab 11.11 Uhr der Kinderzug in Bewegung. Mit 132 Zugnummern und 3637 gemeldeten Teilnehmern gewinnt der Kengerzoch in diesem Jahr noch einmal an Größe und Umfang.