Aachen.

An sonnigen Tagen hängt die grüne Jacke mit dem Pferdeanstecker auch schon mal locker über dem Hocker. Die komplette Montur braucht Wilhelm Speck sowieso nicht, um als Ordner beim CHIO erkannt zu werden. Sein Platz an der Mercedes-Benz Tribüne des Hauptstadions zwischen Block B und Block C ist ihm sicher, und das schon seit Jahren.