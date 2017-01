Ordenspracht einer Session

Aachen. Es ist eine nicht mehr wegzudenkende Tradition. Seit 1978 stellt die Aachener Bank in Zusammenarbeit mit dem Archiv des Festausschuss Aachener Karneval (AAK) alle aktuellen Orden der Session aus. In diesem Jahr ergänzt Archivar Udo Rohner die Exponate um eine weitere Vitrine zum Thema „CD der Kenger vajjen Beverau.“

Schülerinnen und Schüler der Domsingschule haben eine CD mit Öcher Fastelovvend-Hits aufgenommen. Diese Idee hat die Aachener Bank gerne unterstützt. Der Erlös der CD kommt dem Nele und Hanns Bittmann-Hilfsfonds für Kinder in Not zugute.

Auch in der Aachener Bank gaben die Domsingschüler kostümiert eine kleine Kostprobe zum Besten. Jens-Ulrich Meyer, Vorstand der Aachener Bank, freute sich, dass viele Vertreter diverser Karnevalsvereine anwesend waren, um die Ausstellung mit zu eröffnen: „Bereits seit 39 Jahren zeigen wir jedes Jahr die Vielseitigkeit der Orden im Öcher Fastelovvend. Wir setzen damit in Zeiten des Terrors auch ein Signal, dass wir uns unseren Karneval nicht vermiesen lassen und gemeinsam die fünfte Jahreszeit feiern.“

Tollität Prinz Thomas III. und Märchenprinz Luc I. legten klassisch ihre Orden nieder, um damit die Ausstellung zu vervollständigen. Zwei Öcher Karnevalsvereine, die Aachener Narrenzunft sowie die Erste Walheimer KG, feiern diese Session 125-jähriges, beziehungsweise 44-jähriges Jubiläum. Gerne führt die Aachener Bank in diesem Zusammenhang auch diese gute Tradition fort, das Brauchtum und den guten Zweck zu unterstützen. Neben einer Spende von 1111 Euro an der AAK spendete die Bank insgesamt 1111 Euro an den Hilfsfonds sowie an die Sammlung Crous.

Die Ausstellung ist bis einschließlich 28. Februar während der Öffnungszeiten der Aachener Bank in der Theater Straße 5 zu sehen.