Aachen.

Wo steht der Mensch im Jahr 2017? Was bewegt ihn, was denkt er wirklich, und wie fühlt er tief im Innern? In der aktuellen Ausstellung „Opus – ich sehe dich“ in der Citykirche thematisieren Astrid Bohne, Beate Bündgen, Fronk, Eva-Stefanie Mosburger-Dalz und Dieter Eichelmann genau diese Fragen des Lebens.