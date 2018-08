Aachen.

Vor einer Jugendkammer am Aachener Landgericht hat am Dienstag ein Strafverfahren gegen zwei Brüder aus Maastricht begonnen. Dem 21-jährigen Selim S. und seinen 36-jährigen Bruder Sinan S. wird vorgeworfen, in der Nacht zum 9. Juli 2017 in der Nikolaus­straße und damit in unmittelbarer Nähe zur Antoniusstraße einen 57-Jährigen mit Schlägen und Tritten lebensgefährlich verletzt zu haben.