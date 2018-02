Aachen.

„Erhebt euch! Befreit euch! Tanzt!“ Unter diesem Slogan findet auch in diesem Jahr wieder die „One Billion Rising“-Aktion für eine Welt ohne Gewalt, Sexismus und Ungleichheit statt. Die internationale Kampagne startete 2012. In Aachen wird sie vom Frauennetzwerk in Kooperation mit vielen weiteren Beratungsstellen und Teilnehmern aus Politik und Gesellschaft organisiert.