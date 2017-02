Aachen.

Dick eingemummelt in einen pinken Schal und mit pinker Mütze stand Gerda Zwerau noch etwas skeptisch am Elisenbrunnen. „Das ist das erste Mal, dass ich bei der Aktion mitmache“, erzählte die 36-jährige. Mit „der Aktion“ bezog sich die Sozialpädagogin auf „One Billion Rising – Für eine Welt ohne Gewalt, Sexismus und Ungleichheit“, die am Dienstagabend am Elisenbrunnen stattfand.