Wer die „Aachener Erklärung für Demokratie“ unterzeichnen möchte, hat verschiedene Möglichkeiten. Unterschriftenlisten liegen in Geschäften und Institutionen aus, können bei der Bürgerstiftung Lebensraum in der Burg Frankenberg, Goffartstraße 45, angefragt oder online ausgefüllt werden. Eine weitere Möglichkeit ist, die Postkartenvorlage (am Donnerstag in der gedruckten Zeitungsausgabe) zu verwenden.

Mit der Veranstaltung „Offenes Aachen – Gemeinsam Vielfalt feiern“ erreicht die Initiative ihren vorläufigen Höhepunkt am Sonntag, 27. August, von 13.50 bis 18.35 Uhr im Elisengarten. Geboten werden musikalische Beiträge von Manfred Leuchter und Mohammed Nadjem, Rick Takvorian, dem Schlagsaiten-Quantett und Dieter Kaspari. Außerdem werden interessante Gäste aus Kultur, Politik und Wirtschaft erwartet.

Auch finanziell kann die Initiative unterstützt werden. Denn die Bürgerstiftung hat eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen. Spenden ab einem Euro können auf folgendes Konto überwiesen werden: Bürgerstiftung Lebensraum Aachen, Sparda Bank West, IBAN DE46 3706 0590 0003 6900 91, BIC GENODED1SPK, Verwendungszweck: „Offenes Aachen“ (siehe auch QR-Code auf der Postkarte links).

