Aachen - Öffentlicher Dienst: Am Mittwoch wird in Aachen gestreikt

Aachen. Die Streiks im öffentlichen Dienst erreichen auch die Stadt Aachen. Sowohl die Beamtengewerkschaft Komba als auch Verdi haben für Mittwoch, 21. März, zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Nach Aussage von Verdi-Sekretär Matthias Dopatka sollen alle Bereiche des öffentlichen Lebens bestreikt werden.

Das gilt neben sämtlichen Dienststellen der Verwaltungen auch für Kindertagesstätten, die Müllabfuhr und den öffentlichen Personennahverkehr. „Es wird nichts ausgeklammert“, so Dopatka am Freitag. Am Freitag sind alle Kindertagesstätten von den anstehenden Arbeitsniederlegungen in Kenntnis gesetzt worden.

„Wir wollen natürlich, dass die Eltern ausreichend Zeit haben, sich um alternative Betreuungsmöglichkeiten zu kümmern“, so Dopatka. Die bisherige Maßnahmen in der Tarifauseinandersetzung seien ja eher intern gewesen. Jetzt komme man nicht darum herum, „dass auch die Bürgerinnen und Bürger den Tarifkonflikt spüren werden“.

Das genaue Ausmaß der zu erwartenden Streiks ist derzeit noch nicht abzusehen. Die internen Vorbereitungen der Gewerkschaften sind in vollem Gange. Am Montag wolle man detailliert zu den Aktionen am kommenden Mittwoch Stellung nehmen, sagte der Gewerkschaftssekretär. Dann werde man auch mehr Klarheit darüber haben, wer sich voraussichtlich dem Aufruf anschließen wird.

Man gehe davon aus, dass sehr viele organisierte Beschäftigte dem Aufruf folgen wollen. Die Gewerkschaft Komba hat für Mittwoch zu einer Kundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz in Aachen aufgerufen. Dirk Schröders stellvertretender Vorsitzender der Komba und Streikleiter der Beamtengewerkschaft in Aachen rechnet mit mindestens 300 Teilnehmern.

Die Gewerkschaften fordern unter anderem eine zeit- und wirkungsgleiche Übertragung des linearen Abschlusses auf die Bundesbeamten, eine Angleichung der Jahressonderzahlung Ost an West, eine Erhöhung des Wechselschicht- und Schichturlaubs, 20 Prozent Zuschlag für Samstagsarbeit auch in Krankenhäusern, die Erhöhung des Urlaubs für Auszubildende um einen Tag, die Verbesserung der Regelungen zur Kostenübernahme des Ausbildenden beim Besuch auswärtiger Berufsschulen und eine Fortschreibung der Regelungen zur Altersteilzeit.