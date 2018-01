Aachen - Oecher Schängche muss Sitzplatz im Flieger zur Kanzlerin kaufen

Aachen.

Die Jungs haben sich kaputtgelacht. Weil Tausende das hörten: „Fluggast Öcher Schängchen wird zum Warteraum C 30 gebeten; Passenger Öcher Schängchen, please...“: So lautete die Durchsage auf dem Köln/Bonner Flughafen. Aus allen Lautsprechern. Schon auf dem Weg zu Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin – erstmals war eine Aachener Delegation Mittelpunkt des karnevalistischen Empfangs in Merkels Kanzleramt – drehte sich alles um die jecke Stockpuppe.