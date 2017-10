Weitere Infos zum Engagement

Weitergehendes soziales Engagement zeigt Lukomski auch an anderer Stelle: Unterstützt von verschiedenen Aachener Unternehmen, bringt er seit acht Jahren einen Kalender in die Regale der Buchhandlungen, mit dessen Erlös je zur Hälfte Aachener Kinderprojekte und ein Waisenhaus in Kampala, Uganda unterstützt werden. Aachener Motive mit Öcher Zungenschlag bauen eine Brücke aus dem Westzipfel in die weite Welt.

Der Kalender kostet zwölf Euro und ist erhältlich in verschiedenen Buchhandlungen, bei Dresse Nougat oder Druckerei Afterglow, Vaalserstraße 20-22.

Weitere Hinweise unter www.spendenkalender-aachen.de.