Weitere Infos zu Angeboten und zum Parken

Jeweils freitags, 11. August und 18. August: Ladies Day (Sekt, Hugo, Aperol, Crêpes und Mandeln jeweils 2 Euro und 50 Prozent Ermäßigung bei allen Fahr- und Spielgeschäften - gilt nur für Damen)

Dienstag, 15. August: Studententag (Bier und Pommes jeweils 1 Euro, nur gegen Vorlage des Studentenausweises)

Mittwoch, 16. August: Familientag (auf alle Fahrgeschäfte 50 Prozent Ermäßigung)

Samstag, 19. August: 18 Uhr „Oecher Penn Wies‘n“ mit der Live-Band Merrick aus Brixen in Südtirol (Der Eintritt beträgt 13 Euro an der Abendkasse)

Die Angebote an den Aktionstagen „Ladies Day“ und „Studententag“ können nicht mit Bendtalern bezahlt werden. Die Bendtaler können bei der Tourist Information am Elisenbrunnen erworben werden und sind je Taler 1 Euro wert. Beim Kauf von 25 Bendtalern beträgt der Preis 20 statt 25 Euro.

Parkplätze am ehemaligen Westbahnhofgelände stehen täglich zur Verfügung, am Wochenende ist zusätzlich der Parkplatz am Arbeitsamt geöffnet. Die Parkplätze sind ausgeschildert (bewirtschaftet).