Oberforstbach.

Traditionell feiern die Oberforstbacher Jonge bodenständig und ausgelassen, was über die Grenzen Oberforstbachs hinaus bekannt ist. Auch in diesem Jahr hatte die kleine Gesellschaft um den Präsidenten des Vereins, Hubert Windmüller, unter dem Sessionsmotto „Oberforstbacher Jonge in der Drachenhöhle“ ein Spitzenprogramm auf die Beine gestellt.