Aachen.

Damit der Betonbolide Bushof der Stadt nicht länger wie ein Klotz am Bein hängt, will Oberbürgermeister Marcel Philipp neuen Schwung in die Stadtentwicklung bringen. Diesen städtebaulichen Schwerpunkt hat der OB am Donnerstag bei der Vorstellung zentraler Themen für das Jahr 2018 beim Neujahrsempfang und traditionellen Handwerker-Frühstück im Rathaus vorgestellt.