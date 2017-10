Obdachloser von fünf Männern attackiert

Aachen. Die Polizei hat am Samstagabend im Zuge einer handfesten Auseinandersetzung in der Großkölnstraße zwei Männer vorübergehend in Gewahrsam genommen. Ihnen wird gefährliche Körperverletzung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Waffenbesitz vorgeworfen.

Wie Polizeisprecher Andreas Müller am Montag auf AZ-Anfrage mitteilte, kam es am Samstag gegen 22 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf Männern und einem Obdachlosen. Nach Aussagen des Opfers sind die Männer ihm gegenüber körperlich übergriffig geworden.

Als ein Zeuge daraufhin die Polizei alarmierte, flüchteten die fünf Männer in ein Parkhaus am Seilgraben. Dort wurden die mutmaßlichen Täter in einem Pkw sitzend von der Polizei aufgefunden. Bei ihnen wurden Betäubungsmittel in geringen Mengen, ein Mundschutz sowie mehrere Einhandmesser, die in Deutschland verboten sind, gefunden.

Zwei der Männer, einen 42-Jährigen und einen 37-Jährigen, nahm die Polizei als Tatverdächtige mit auf die Wache. Ein Schnellalkoholtest vor Ort verlief positiv, auf der Wache wurde den beiden Blut abgenommen. Die Tatverdächtigen streiten den Übergriff auf den Obdachlosen ab.

Nach Angaben der Polizei wies der Obdachlose zunächst keine sichtbaren Verletzungen auf. Das Angebot der Beamten, einen Krankenwagen zu rufen, habe der Mann denn auch abgelehnt. Die Beamten waren mit mehreren Streifenwagen vor Ort.