Aachen.

Der „Impulsvortrag“ des AfD-Ratsherrn Markus Mohr im Vorfeld der heftig umstrittenen Rede des thüringischen AfD-Vorsitzenden Björn Höcke vergangene Woche in Dresden soll zumindest in Aachen ein Nachspiel haben. „Wir hoffen, dass der Oberbürgermeister Herrn Mohr wegen dessen unsäglicher Äußerungen in der nächsten Ratssitzung am Mittwoch eine Rüge erteilt“, erklärte Michael Servos, SPD-Fraktionschef im Rat, am Montag.