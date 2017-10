Aachen.

Am Leid eines anderen Menschen teilhaben und es ein Stück weit mittragen – so beschreibt Dagmar Swoboda die wahrscheinlich größte Herausforderung ihres Ehrenamtes. Zusammen mit sieben weiteren ehrenamtlichen Notfallseelsorgern und einer hauptamtlichen Notfallseelsorgerin ist sie kürzlich im Rahmen eines Gottesdienstes in der Kirche St. Peter beauftragt worden.