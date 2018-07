Aachen - Noch immer macht der „Dressur-Hase“ Furore

Aachen.

Eigentlich war Jonny Hilberath zunächst gar nicht so „amused“ über den kleinen possierlichen Hasen, der sich beim Ritt von Dorothee Schneider ins Geviert der Dressur am Donnerstag geschmuggelt hatte. Der Disziplin-Trainer der deutschen Dressur-Mannschaft lächelte dann aber am Freitag im Interview auf der Bühne des ZVA-Medienzeltes wieder über den Vorfall.