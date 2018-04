Aachen - Noch eine Leiche im Keller: Passagen aus „Unterleuten“ in der Citykirche

Aachen. In der Reihe „Perspektiven – Theater Aachen trifft Citykirche“ lädt die ökumenische Citykirche St. Nikolaus an der Großkölnstraße am Sonntag, 29. April, um 11 Uhr zur aktuellen Inszenierung „Unterleuten“ von Juli Zeh.

Auch in der ländlichen Idylle sind die Beziehungen der Dorfbewohner alles andere als harmonisch, zumal wenn der geplante Bau eines Windparks mitten in der idyllischen Landschaft die einen zu Gewinnern, die anderen aber zu Verlierern macht. Für den eigenen Vorteil verkauft man schon mal seine Überzeugungen. Alteingesessene ehemalige Klassenfeinde haben zudem aus den Zeiten der DDR und der Wende noch Leichen im Keller liegen. Der Konflikt eskaliert in Pogromstimmung und Gewaltausbruch.

Im Mikrokosmos des Dorfes Unterleuten führt Juli Zeh den Zustand unserer Gesellschaft vor, in dem jeder seine Schäfchen auf Kosten des anderen und der Gemeinschaft ins Trockene holen will. In der Reihe „Perspektiven – Theater Aachen trifft Citykirche“ werden Ensemble Mitglieder des Theaters Aachen ausgewählte Szenen aus der aktuellen Inszenierung „Unterleuten“ im Originalton der Inszenierung lesen. Im Anschluss stehen Schauspieler und Dramaturgie zum Gespräch über die Inszenierung bereit.

Mitwirkende: Ensemble Theater Aachen: Franziska Arndt; Luana Bellinghausen; Torsten Borm; Rainer Krause; Hannes Schumacher; Alexander Wanat; Dramaturg: Oliver Held; Citykirche: Sylvia Engels; die Musik: Piotr Oleniecki, Violine; Theo Palm, Klavier. Der Eintritt ist frei.