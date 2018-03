Aachen.

Vielleicht ist es einer Mischung aus Hoffnung und Trotz geschuldet, dass in einigen Stadtbezirken noch immer die Mülltonnen am Straßenrand stehen. Abfall, der planmäßig bereits am Mittwoch eingesammelt werden sollte. Der aber wegen des Warnstreiks in Teilen der Innenstadt sowie in Laurensberg und Richterich unangetastet liegenblieb.