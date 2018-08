Aachen.

Nevio lacht übers ganze Gesicht und fuchtelt mit den Ärmchen. Dann kramt er in der Spielzeugkiste und greift sich eine Rassel. Nevio ist jetzt 18 Monate alt. Dass er lacht und spielt, ist nicht selbstverständlich. Dass er überhaupt am Leben ist, ein kleines Wunder. Der Junge kam am 5. Februar 2017 als extremes Frühchen zur Welt, in der 25. Schwangerschaftswoche.