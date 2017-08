Aachen.

Neu erfunden habe er die Kirmes nicht, so Rolf Lentzen vom Aachener Schaustellerverband. Seine Aussage mag auf den ersten Blick vielleicht etwas hart klingen, aber Lentzen weiß, wovon er spricht. Da sind 90 Jahre Bend am jetzigen Standort zwar ein Grund zum Feiern, aber das Rad wurde dadurch nicht neu erfunden. Und so ergänzt er lachend: „Kirmes kommt immer gut an. Das war vor 90 Jahren so und ist auch heute der Fall.“