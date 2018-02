Aachen - Neues Polizeipräsidium: Arbeiten voll im Plan

Aachen. Die Arbeiten im neuen Polizeipräsidium in Aachen-Brand verlaufen ganz nach Plan. Einem Einzug im Frühjahr 2019 steht somit nichts im Wege. Über 1000 Polizistinnen und Polizisten werden hier ihre neue Heimat finden.

Laut Polizeipräsident Dirk Weinspach werden auch die Beamten der Polizei-Anlaufstelle Brand in der Hochstraße in das neue Polizeipräsidium an der Ecke Trierer Straße/Debyestraße ziehen. An deren Aufgaben und vor allem der Präsenz auf den Brander Straßen und im Kern des dortigen Zentrums ändert sich nichts.

„Darüber hinaus werden die Brander Bezirksbeamten mit den E-Mobilen, die angeschafft werden, flexibel im kompletten Bereich Aachen-Brand unterwegs sein“, sagte Polizeipräsident Dirk Weinspach am Donnerstag im Gespräch mit dem Brander Bezirksbürgermeister Tillmanns und dem Bezirksamtsleiter Wolfgang Sanders.

Den Bürgerinnen und Bürgern steht mit dem Brander Neubau ein komplettes Polizeipräsidium zur Verfügung - 24 Stunden und an sieben Tagen in der Woche. Dazu eine deutlich sichtbare Präsenz von an- und abfahrenden Streifenwagen.

Der Mietvertrag der Polizei-Anlaufstelle in Brand wird nicht verlängert. Am 21. März wird Aachens Polizeipräsident in einer Sitzung der Brander Bezirksvertretung die Schließung erläutern und gemeinsam mit den Vertretern eine Lösung anstreben, die dem bisherigen engen Bürgerkontakt und der Polizei auch in Zukunft gerecht wird.