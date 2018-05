Aachen.

40 bis 50 Millionen Euro – das ist die Summe, die so manchen Politiker schwer schlucken lässt. So viel Geld muss wohl mindestens aufgebracht werden, um das ramponierte und seit über drei Jahren leerstehende Neue Kurhaus wieder in einen vorzeigbaren und gebrauchsfähigen Zustand zu versetzen. Doch wofür eigentlich?