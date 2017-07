Aachen.

Jetzt kommt Farbe ins alte Spiel(casino): Die Grünen zeigen dem Aachener Oberbürgermeister die Rote Karte. In einem ziemlich blauen Brief an Marcel Philipp fordern die Fraktionsvorsitzende Ulla Griepentrog und der planungspolitische Sprecher Michael Rau, die „Dringlichkeitsentscheidung zur Revitalisierung des Neuen Kurhauses“ sofort auszusetzen.