Neues CHIO-Partnerland: Hartelijk welkom, Holland!

Aachen. „Hartelijk welkom!“: Das Partnerland des CHIO 2017 ist ein alter Bekannter. Wie bereits 2002 werden die Niederlande eine Woche vom 14. bis 23 Juli dem Weltfest des Pferdesports ihren Stempel aufdrücken. Ob auch Mitglieder des niederländischen Königshaus in Aachen dabei sein werden, sei noch unsicher, erklärte Turnierdirektor Frank Kemperman, selbst Niederländer, am Montagmorgen auf einer Pressekonferenz.

Man befinde sich aber in guten Gesprächen und habe bereits die Zusicherung, in jedem Fall die königliche Kutsche im Rahmen des Turniers präsentieren zu können. Kemperman saß gemeinsam mit dem Präsidenten des Aachen-Laurensberger Rennvereins (ALRV), Carl Meulenbergh, und Grenzlandtheater-Intendant Uwe Brandt standesgemäß vor einem Campingwagen im großen Springstadion und gab weitere Details zum Ablauf bekannt.

Klar ist: Die Farbe Oranje und alles, was sonst noch sinnbildlich für Holland stehe, soll den diesjährigen CHIO prägen. Vor allem für die Eröffnungsfeier am Dienstag, 18. Juli, vor bis zu 40.000 Zuschauern soll wieder ein großes Spektakel werden, versprechen die Organisatoren. Das letztjährige Partnerland Schweden habe die Latte zwar sehr hoch gehängt.

„Wir versuchen, das aber noch einmal zu toppen“, sagte Meulenbergh. Uwe Brandt übernimmt dabei bereits zum dritten Mal den Regieposten. „Es existieren eine Menge Klischees über Holland. Natürlich werden wir sie in der Show bedienen, aber nicht platt, sondern sehr modern und mit einem Augenzwinkern“, versprach er. Er freue sich, erneut ein so großes Projekt umsetzen und auf die gigantische „Bühne“ des Reitstadions in der Aachener Soers bringen zu dürfen.

