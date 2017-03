Aachen.

Back to the roots: Dr. Thomas Quandel kehrt zurück an den Ort seiner Geburt – ab dem 1. April ist er neuer Chefarzt für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportmedizin am Marienhospital. Dem Spezialisten für Unfallchirurgie und Endoprothetik liegt die umfassende Versorgung der Bevölkerung am Herzen. Zu Burtscheid besteht bereits eine persönliche Bindung.