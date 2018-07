Aachen.

Als stellvertretende Vorsitzende des Aachener Fördervereins „Kinderseele“ freut Dr. Gabriele Trost-Brinkhues sich über die Anschaffung einer Kletterwand in der Mehrzweckhalle in den neuen Räumen der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters am Uniklinikum am Neuenhofer Weg 22.