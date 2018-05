Aachen - Neuer Datenschutz: Was ist wichtig für die Vereine?

Aachen. Am Freitag tritt die neue Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Sie gilt in der gesamten Europäischen Union.

Die datenschutzrechtlichen Regelungen der Datenschutzgrundverordnung sind im Grundsatz zwar dem bisherigen deutschen Datenschutzstandard vergleichbar. Dennoch gibt es Veränderungen, die auch in Deutschland Anpassungen erforderlich machen.

Aus diesem Anlass bietet das Büro für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement der Stadt Aachen einen Informationsabend zum Thema „Datenschutz für Vereine“ an. Der Datenschutzbeauftragte der Stadt Aachen, Arthur Stärk, wird die wichtigen Neuerungen zum Thema vorstellen und anschließend für Fragen zur Verfügung stehen.

Der Informationsabend findet statt am Dienstag, 26. Juni, 17.30 Uhr im Raum 305 des Verwaltungsgebäudes Katschhof. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Voranmeldung erforderlich. Anmeldungen mögen in jedem Fall bitte an Petra.Mahr@mail.aachen.de unter Angabe des Teilnehmernamens, Mail-Adresse und Verein, für den man teilnimmt. Bei großer Nachfrage wird die Teilnahme auf einen Vertreter je Verein beschränkt. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Wichtige Informationen zum Datenschutz in Vereinen finden Sie auch auf der Homepage der Stadt Aachen, aachen.de, unter dem Stichwort Ehrenamt, „Aktuelles“.