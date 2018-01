Aachen.

Dass eine Schülerin auf dem Rücken der Lehrerin zu den Hausaufgaben getragen wird, gehört der Geschichte an. Flure, die durch das System von Personenlifts für manch ein Kind nicht erreichbar waren, sind kein unbekanntes Territorium mehr. Die Gemeinschaftsgrundschule (GGS) am Höfling hat jüngst ihren neuen Personenaufzug feierlich eingeweiht und einen weiteren Schritt in Richtung Barrierefreiheit gemacht.