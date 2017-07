Aachen.

Noch klettern am Grünen Weg vor allem die Dezibelwerte in die Höhe. Es wird gehämmert, gebohrt und zusammengeschraubt. Auf dem Boden stapeln sich Holzbalken, die sich Schritt für Schritt zu einem kahlen Holzgerüst entwickeln. Bis sich an diesem Gebilde Sportler an farbigen Griffen wie wendige Kletteraffen entlang hangeln können, ist es noch etwas hin.