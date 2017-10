Neue Spielanlage der Aachener Engel eingeweiht

Aachen.

Der Hilfsverein „Aachener Engel“ hat seit 2005 neben der unmittelbaren Hilfe für Aachener in Not bereits zwei erfolgreiche Projekte ins Leben gerufen. Neben der sportlichen Förderung durch „Sport statt Gewalt“ sind auch an die 60 Tutoren im Projekt „Bildung 0,-€“ mit der kostenlosen Nachhilfe aktiv.