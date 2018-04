Aachen - Neue Perspektiven: Volleyball in der Soers, Bend im Ostviertel?

Aachen.

Die Polizei wird bald die Koffer packen und sich verabschieden. Beziehungsweise die Umzugskartons beladen und ihren seit 1980 angestammten Platz in der Soers in Richtung neues Präsidium an der Debyestraße/Ecke Trierer Straße verlassen. Im Frühjahr 2019 soll dieser Umzug vollzogen sein. Das bietet Perspektiven.