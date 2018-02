Aachen.

Manche Dinge kann man nur fühlen. Sie lassen sich nicht bis ins Detail erklären, weil ihre Feinheiten in den Zwischentönen versteckt und doch erkennbar sind. Und so schön und charmant. Im Öcher Platt ist das so – wie jeder Freund unseres Dialektes weiß. Ein Beispiel. „Nu bekick dich ens die au Beschoetriv!“ – auf Hochdeutsch: „Nun sieh‘ dir einmal die Muskatnussreibe an!“