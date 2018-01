Aachen.

Noch ist deutlich zu erkennen, dass die Bauarbeiten im neuen Wohnquartier „Guter Freund“ nicht ganz abgeschlossen sind. Doch die Bauzäune und Maschinen in der neuen Straße „An der Birk“, direkt am Kreisverkehr im Eisenbahnweg in Rothe Erde, sind ein klares Indiz, dass sich hier etwas tut.