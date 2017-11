Aachen.

Denkt man an die reichhaltigen archäologischen und historischen Funde in der Region Aachen, kommen einem sofort Geschichten der alten Römer, von Karl dem Großen und der Merowinger in den Sinn. Doch Geschichte schließt auch die jüngere Vergangenheit mit ein – auch wenn hier oft der weit verbreitete Irrglaube besteht, über diese Zeit alles zu wissen.