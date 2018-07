Aachen - NetAachen-Domspringen: Sprunganlage erhält ein neues Design

Aachen.

Das NetAachen-Domspringen bringt Spitzensport in die Stadt – sagt Oberbürgermeister Marcel Philipp und freut sich schon jetzt auf den Wettkampf am Katschhof. Er lobt vor allem auch die Beständigkeit dieses Events, das am Mittwoch, 5. September, zum 14. Mal zwischen Rathaus und Dom ausgetragen wird.