Aachen.

Zum Glück gibt es Akkuschrauber. Ansonsten müsste sich mancher Handwerker in den nächsten Tagen in orthopädische Behandlung begeben. 42 300 Schrauben, Bolzen und Dübel sind in den vergangenen zwei Jahren im Dachstuhl des Sechzehnecks des Aachener Domes versenkt worden. Was im Handumdrehen quasi unmöglich ist.