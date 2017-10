Aachen.

„Hast Du Duldung?“ Die unbedarfte Frage eines zufälligen Besuchers der Citykirche ist die Reaktion auf die archaische Kopfbedeckung, das lange Gewand und die Sandalen an den Füßen, in denen Axel Wiederhold an diesem Vormittag durch die Citykirche schreitet. Er will, verkleidet als Urvater Abraham, eigentlich Werbung für George Taboris „Die Goldberg-Variationen“ machen, die das Theater Ludus im Rahmen der Nacht der offenen Kirchen aufführt.