Aachen - Nach Verfolgungsjagd: Fahndung mit Hubschrauber erfolglos

Aachen. Am Sonntagmittag hat die Polizei ein aus Richtung Köln nach Aachen fahrendes Fahrzeug auf der Autobahn verfolgt. Kurz hinter der Autobahnabfahrt Rothe Erde verunfallte der flüchtende Wagen laut Informationen der Polizei. Eine Person wurde festgenommen. Nach einer zweiten Person wurde erfolglos mit einem Hubschrauber gefahndet.

Die Polizei wollte das Fahrzeug ursprünglich auf der A4 in Fahrtrichtung Köln kontrollieren. Dort missachtete der Fahrer jedoch das Anhaltezeichen und flüchtete. Die Beamten verfolgten das Fahrzeug zunächst in Richtung Köln, dann in Fahrtrichtung Aachen und schließlich über die A544 bis zur Autobahnabfahrt Rothe Erde. Dort kam der Fahrer von der Straße ab und manövrierte sein Fahrzeug in das Feld.



Der Fahrer der Autos konnte festgenommen werden und wird nun von der Aachener Polizei vernommen. Nach einer zweiten Person, die zu Fuß flüchtete, fahndete die Bundespolizei über mehrere Stunden - auch mit einem Hubschrauber. Die Fahndung bliebt jedoch erfolglos und wurde am späten Nachmittag eingestellt.

Bei der Verfolgung seien keine weiteren Verkehrsteilnehmer gefährdet worden, teilte die Polizei mit.