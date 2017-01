Nach SEK-Einsatz: Täter in der Psychiatrie

Aachen. Familienstreitigkeiten waren Auslöser des SEK-Einsatzes in der Kronprinzenstraße, bei dem Spezialkräfte am Mittwochabend einen 50-jährigen Mann überwältigt haben.

Der bei der Polizei bereits als aggressiv und gewalttätig bekannte Mann hatte demnach in der eigenen Wohnung im volltrunkenen Zustand seine Frau mit einem Messer bedroht. Sie konnte fliehen und Hilfe herbeirufen.

Der Mann verschanzte sich in der Wohnung. Wegen der unklaren Lage forderte die Aachener Polizei das SEK an, dessen Kräfte den Mann kurz nach 22 Uhr überwältigen konnten. Der Mann klagte nach Polizeiangaben anschließend über Herzschmerzen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zwischenzeitlich wurde er in eine psychiatrische Abteilung eingewiesen. Die weiteren Ermittlungen zu den Geschehnissen vor Eintreffen der Polizei dauern an.