Aachen - Nach Petition: Pius-Schülerin darf vorerst in Deutschland bleiben

Aachen.

Noch steht der Weihnachtsbaum etwas verloren in der Ecke. In dem spartanisch eingerichteten Wohnzimmer sticht der kleine Plastikbaum im Blumentopf mit dem weißem Kunstschnee und bunten Kugeln beinahe schon wie ein Fremdkörper hervor. „Der echte Baum kommt noch“, sagt Mahdeyi Rustami, zwölf Jahre alt. „Den stellen wir aber erst an Heiligabend auf.“ Wegen der Nadeln.