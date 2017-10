Aachen.

Das Pharmaunternehmen Grünenthal hat seinen Mitarbeitern in einer außerordentlich einberufenen Betriebsversammlung Ende vergangener Woche einen erneuten Personalabbau angekündigt. Betroffen davon sind 70 Stellen in den Bereichen Standortservices und Produktion am Hauptstandort in Aachen.